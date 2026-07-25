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ДТП на проспекте Гагарина: водитель без прав снес припаркованный автомобиль, а после влетел в забор

В отношении мужчины составлены шесть административных протоколов.

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие — молодой водитель не справился с управлением и спровоцировал цепочку столкновений, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент случился 24 июля в 13:00. За рулем автомобиля «Фав» находился 24-летний мужчина, не имевший права управлять транспортным средством. Сначала он врезался в припаркованную «Мазду», а затем — в металлический забор.

В результате аварии пострадал сам виновник ДТП: его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя шесть административных протоколов.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, врезавшийся в остановку на Ванеева, умер во время движения.