ДТП на проспекте Гагарина: водитель без прав снес припаркованный автомобиль, а после влетел в забор

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие — молодой водитель не справился с управлением и спровоцировал цепочку столкновений, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Инцидент случился 24 июля в 13:00. За рулем автомобиля «Фав» находился 24-летний мужчина, не имевший права управлять транспортным средством. Сначала он врезался в припаркованную «Мазду», а затем — в металлический забор.
В результате аварии пострадал сам виновник ДТП: его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя шесть административных протоколов.
Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, врезавшийся в остановку на Ванеева, умер во время движения.