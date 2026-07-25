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Суд запретил в Беларуси 119 стикеров в мессенджере Telegram

В Беларуси запретили 119 стикеров в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали 119 стикеров в мессенджере Telegram. Как сообщили в Генеральной прокуратуре республики, сотрудниками прокуратуры Чаусского района были выявлены 119 Telegram-стикеров под названием Nazi to die.

Речь идет о аниме-персонажах, а также пиктограммах-эмотиконах с изображением Адольфа Гитлера. Помимо этого стикеры содержали нацистскую символику и атрибутику в виде свастики, рун, солнечного колеса «Черное солнце» и пр.

Все 119 стикеров признаны судебными органами экстремистскими материалами, а их распространение влечет за собой административную ответственность.

Ранее мы писали о том, что стало известно о схеме, посредством которой более 200 выпускников белорусских вузов смогли фактически избежать обязательного для них распределения (тут про это).