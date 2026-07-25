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Поссорились с компанией и решили вернуться домой: полиция спасла заблудившихся в лесу Чебаркуля девушек

В Чебаркульском районе полиция нашла двух заблудившихся девушек.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Чебаркульском районе полицейские вывели из леса двух заблудившихся девушек. 22-летние подруги из Миасса приехали отдыхать в одну из деревень Чебаркульского района вместе с компанией. Однако со знакомыми они поссорились и около 6 утра решили вернуться домой на попутках. Подруги не нашли ничего лучшего, как сократить путь к трассе через лес, и заблудились.

Девушкам повезло, что была связь, и им удалось дозвониться до экстренных служб. Они позвонили в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский», и сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы сразу выехали на поиски.

Правоохранители поддерживали связь с девушками по телефону, помогли понять, где они находятся и передать данные геолокации. Примерно через час поисков полицейские обнаружили потеряшек в лесу. Их здоровью ничто не угрожало.

Стражи порядка успокоили девушек и доставили их на железнодорожный вокзал в Чебаркуле, откуда они самостоятельно уехали домой в Миасс.