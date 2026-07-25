Поссорились с компанией и решили вернуться домой: полиция спасла заблудившихся в лесу Чебаркуля девушек

В Чебаркульском районе полицейские вывели из леса двух заблудившихся девушек. 22-летние подруги из Миасса приехали отдыхать в одну из деревень Чебаркульского района вместе с компанией. Однако со знакомыми они поссорились и около 6 утра решили вернуться домой на попутках. Подруги не нашли ничего лучшего, как сократить путь к трассе через лес, и заблудились.