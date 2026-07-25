В Тольятти арестовали охранника, убившего 10-летнего мальчика

«23 июля сторож ресурсоснабжающей организации увидел на охраняемой территории ребенка, который пытался перебраться через забор. Мужчина схватил мальчика и потащил на себя. В результате ребенок получил повреждения, от которых скончался в больнице», — отметили в сообщении.