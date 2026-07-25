«Пинали и выкинули в канализацию». Два мальчика до смерти замучили кошку

«Таким горе-родителям одобряют все выплаты, вот они и рожают конвейером, а воспитывает улица. Это сейчас в руках этих мальчиков беззащитная кошка, а лет через 10 окажется чей-то ребёнок, замученный до смерти. Потому что они не понесли наказание за зверское преступление и убеждены: им и в следующий раз всё сойдёт с рук», — размышляет Наталья З.