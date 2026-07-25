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Беспилотную опасность второй раз за день объявили в Нижегородской области

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над регионом.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области 25 июля повторно ввели режим «Беспилотная опасность». Впервые предупреждение начало действовать в 00:44, а в 09:09 его отменили. Однако уже в 12:09 режим был объявлен вновь, сообщает региональная РСЧС.

По данным Минобороны России, в ночь с 24 на 25 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА были сбиты над территориями нескольких регионов страны, в том числе Нижегородской области, а также над акваторией Азовского моря.

Во время действия режима жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями органов власти и экстренных служб и не приближаться к подозрительным предметам или местам возможного падения обломков беспилотников.

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