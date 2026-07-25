Невероятная по своей жестокости история случилась в городе Урюпинске Волгоградской области. Два мальчика до смерти замучили кошку, которая недавно родила котят. Издевательства попали на уличную камеру видеонаблюдения. Дети сначала таскали несчастное животное по земле за хвост и крутили в воздухе. Затем выбросили в мусорку, а после достали и отправили в канализационный колодец. Подробности в материале vlg.aif.ru.
«Была кормящей»: мальчики затерзали животное.
Жуткими видео 18+ поделились волонтёры из урюпинского приюта для бездомных животных «Василиса».
«Слабонервных просим видео не смотреть. Это шокирующие кадры о промыслах “цветов жизни”. Глядя на то, что творят эти мальчики, становится страшно за своих детей, рядом с которыми они будут расти, ходить в школу», — говорят те, кто ежедневно спасает жизни брошенных людьми домашних питомцев.
Случай действительно вопиющий. В кадр попало, как дети пинают и бросают кошку, таскают её по земле за хвост и крутят над головой. Когда животное перестало подавать признаки жизни, мальчики бросают его в мусорный контейнер. Затем спускаются в него сами, вынимают кошку и бросают в канализационный колодец.
Кошка была кормящей — у неё осталось трое котят, все — девочки.
«Прошу помощи в их пристройстве. Едят они всё. к лотку приучены, от блох обработаны», — обращается к землякам хозяйка приюта Ольга Петрова.
«Срочно ставить на учёт»: расправа с животными — не единичный случай.
Жители Урюпинска в шоке.
«Ужас. Все сжалось внутри от увиденного», — пишет в комментариях под постом Галина К.
Люди размышляют: кем вырастут эти дети? Сегодня кошка — а завтра? Куда смотрят сотрудники органов по делам несовершеннолетних? Таких мальчиков нужно срочно ставить на учёт, чтобы они постоянно находились под наблюдением специалистов, чтобы позже в Сеть не попадали ещё более жуткие видео.
«Разве учёт таких исправит?» — задаётся вопросом Елена И.
Другие предлагают: к ответственности надо привлекать родителей таких ребят и других взрослых, которые равнодушно проходят мимо.
«Это, увы, не единичный случай — у нас в посёлке дети прямо в раж входят — над маленькими котятами издеваются. Мой ребёнок дважды приносил таких домой — избитых, облепленных жевательными резинками. Выхаживали», — рассказывает жительница Урюпинского района Ольга А.
«Пугает равнодушие взрослых»: никто не остановил жестоких детей.
«Это не дети, это монстры, будущие маньяки, психически нездоровые существа», — не сдерживают эмоций те, кто решился посмотреть страшные кадры.
«Дети не могут быть уродами, это отражение общества», — возражает Никита В.
«Страшно от мысли, что эта кошка могла быть не первой и может быть не последней. Эта просто попала на камеру», — предполагает Екатерина Ф.
«Мы живём рядом, у нас тоже животные, я боюсь за них!» — делится Наталия Д.
И ведь по малолетству этих мальчиков нельзя даже привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, выражают сожаление урюпинцы. Однако пугает не только жестокость детей, но и равнодушие взрослых.
«У магазина кто-то стоял, мужчина мусор выносил, еще чьи-то голоса слышны на видео, кто-то ехал мимо, кто-то шёл — и ничего! Пугает жесткость детей, но равнодушие взрослых, которые это видели приводит в шок!» — признаётся Анастасия Б.
«Всё из семьи»: урюпинцы призывают правоохранителей заняться родителями.
Урюпинцы обсуждают: всё идёт из семьи. У одного из ребят, попавших на видео, мать пьющая, двое детей в данный момент в лагере, третий никому не нужен, круглые сутки предоставлен сам себе. А органам опеки и попечительства и дела нет до таких родителей, высказывают своё мнение горожане, которые пообщались с их представителями по данному поводу.
И эта семья — не единственная такая в районе, подтверждают местные жители. Основным их доходом являются детские пособия, они готовы становиться многодетными, только вот воспитанием рождённых детей заниматься не собираются. И никакой ответственности за это не несут.
«Таким горе-родителям одобряют все выплаты, вот они и рожают конвейером, а воспитывает улица. Это сейчас в руках этих мальчиков беззащитная кошка, а лет через 10 окажется чей-то ребёнок, замученный до смерти. Потому что они не понесли наказание за зверское преступление и убеждены: им и в следующий раз всё сойдёт с рук», — размышляет Наталья З.
«Зло порождает зло»: горожан предостерегают от самосуда.
Выяснилось, что кошка принадлежала жительнице Урюпинска Татьяне Б. Она встретилась с матерью одного из мальчиков, та подтвердила — она знает об этой истории. Но не могла отреагировать на ситуацию адекватно. В случившемся она, похоже, не видит ничего из ряда вон выходящего.
Местные жители призывают правоохранительные органы не оставлять ситуацию без внимания.
«С этими детьми уже нужно быть осторожными, их нужно ставить на учёт, семью брать на контроль!» — убеждены горожане. А к тем, кто призывает самостоятельно наказать детей, обращаются: «Зло порождает зло. Всё должно быть строго по закону».
За комментариями по поводу данной ситуации vlg.aif.ru обратился в ГУ МВД по Волгоградской области.