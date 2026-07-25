Бастрыкин взял на контроль расселение сгоревшего дома на Бору

К главе ведомства в соцсетях обратилась местная жительница. В 2020 году двухэтажный дом 1952 года постройки был частично уничтожен пожаром и признан аварийным. Однако благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили, а сроки расселения перенесли на 2030 год.