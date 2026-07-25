Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль расселение сгоревшего дома на Бору

Жители разрушенного пожаром здания в посёлке Октябрьский вынуждены ждать новые квартиры до 2030 года.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Некрасова в посёлке Октябрьском Борского округа. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

К главе ведомства в соцсетях обратилась местная жительница. В 2020 году двухэтажный дом 1952 года постройки был частично уничтожен пожаром и признан аварийным. Однако благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили, а сроки расселения перенесли на 2030 год.

Ранее региональное следственное управление уже возбуждало уголовное дело по данной ситуации, но процессуальное решение отменял надзорный орган. В настоящее время следователи повторно возбудили уголовное дело для защиты прав пострадавших нижегородцев. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что подростков, избивающих людей на Покровке, нашли в Нижнем Новгороде.