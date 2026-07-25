Бастрыкин взял на контроль расселение сгоревшего дома на Бору

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Некрасова в посёлке Октябрьском Борского округа. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
К главе ведомства в соцсетях обратилась местная жительница. В 2020 году двухэтажный дом 1952 года постройки был частично уничтожен пожаром и признан аварийным. Однако благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили, а сроки расселения перенесли на 2030 год.
Ранее региональное следственное управление уже возбуждало уголовное дело по данной ситуации, но процессуальное решение отменял надзорный орган. В настоящее время следователи повторно возбудили уголовное дело для защиты прав пострадавших нижегородцев. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что подростков, избивающих людей на Покровке, нашли в Нижнем Новгороде.