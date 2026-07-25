В Прикамье парашютисты-пожарные ликвидировали лесной пожар

В пермском крае на территории Колвинского лесничества вечером 22 июля зафиксировали лесной пожар. Утром 23 июля к месту возгорания направили самолет с восемью парашютистами-пожарными Ныробского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз». Общая площадь пройденного огня в лесном массиве составила 0,01 га.
По данным краевого Минприроды, действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. С начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировали 19 лесных пожаров общей площадью 23,09 га. Оперативность ликвидации огня составляет 100%.
Лесные пожары в Прикамье не фиксировали с 8 июня — лес горел в Веслянском лесничестве. Самый крупный произошел в конце мая на территории Красновишерского лесничества.
При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241−08−52 и 234−94−44. Также сообщения принимает телефон прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.