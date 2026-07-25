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Захарова отреагировала на удары ВСУ по турбазам в Запорожской области

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по турбазам в Запорожской области, отметила, что наносить удары по мирному населению — это метод террористов.

Источник: РИА "Новости"

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — сказала Захарова агентству.

В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.

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