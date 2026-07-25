Захарова отреагировала на удары ВСУ по турбазам в Запорожской области

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — сказала Захарова агентству.
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
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