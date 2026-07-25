В Октябрьском районе Красноярска расширили зону карантина по бешенству

Напомним, что в конце июня аналогичный карантин объявили на улице Тотмина, 3 — в ста метрах через дорогу. До 24 августа 2026 года там запретили ввозить и вывозить больных животных; проводить выставки и ярмарки; отлавливать для зоопарков и другое.