«Страна»: в Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами

6 июля подобная ситуация имела место на военном складе, расположенном в жилой застройке в Вишневом под Киевом. Это происшествие вызвало большой резонанс, так как все силовые и военные ведомства не признали склад своим. Это вызвало волну критики — силовиков обвинили в попытке снять с себя ответственность и в пренебрежении безопасностью людей. Позднее Владимир Зеленский признал в беседе с журналистами, что склад принадлежал компании «Укроборонпром». В результате взрывов было разрушено 13 га жилой застройки, 600 человек пришлось эвакуировать. Глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин подал в отставку.