Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна»: в Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Склад с боеприпасами, расположенный в районе поселка Куриловка Днепропетровской области Украины, взорвался по неустановленным причинам. Об этом сообщает издание «Страна».

Источник: AP 2024

По словам местных жителей, склад был расположен возле жилого сектора, в результате многие дома оказались повреждены либо разрушены. На опубликованных изданием кадрах видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают во дворы жилых домов.

Отмечается, что власти замалчивают ситуацию. Жительница Куриловки сообщила, что прибывшие на место происшествия военные занимаются вывозом неразорвавшихся боеприпасов, а пострадавшим жителям никто не помогает. Официальных комментариев относительно случившегося не поступало.

6 июля подобная ситуация имела место на военном складе, расположенном в жилой застройке в Вишневом под Киевом. Это происшествие вызвало большой резонанс, так как все силовые и военные ведомства не признали склад своим. Это вызвало волну критики — силовиков обвинили в попытке снять с себя ответственность и в пренебрежении безопасностью людей. Позднее Владимир Зеленский признал в беседе с журналистами, что склад принадлежал компании «Укроборонпром». В результате взрывов было разрушено 13 га жилой застройки, 600 человек пришлось эвакуировать. Глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин подал в отставку.