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Волгоградца подозревают в краже велосипеда, забытого мальчишкой у магазина

Задержанный признался: за оставленным у торговой точки велосипедом он наблюдал несколько дней.

Подозреваемого в краже велосипеда задержали оперативники Среднеахтубинского района. 48-летний местный житель польстился на двухколёсный транспорт, забытый подростком у магазина.

О похищении заявил 57-летний отец мальчишки. Цена «Феникса» — 12 тысяч рублей. Для семьи это немалые деньги.

Задержанный признался: за оставленным у магазина велосипедом он наблюдал несколько дней. Хозяин не объявлялся. Тогда мужчина погрузил спортивный инвентарь в свой автомобиль и отвез домой, чтобы самому пользоваться имуществом, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело. За кражу фигуранту грозит до пяти лет колонии.

Ранее компания мужчин на белом Mitsubishi Pajero похитила спиннинг у парнишки, пока тот отвлёкся на заброс снасти.