Волгоградца подозревают в краже велосипеда, забытого мальчишкой у магазина

Подозреваемого в краже велосипеда задержали оперативники Среднеахтубинского района. 48-летний местный житель польстился на двухколёсный транспорт, забытый подростком у магазина.
О похищении заявил 57-летний отец мальчишки. Цена «Феникса» — 12 тысяч рублей. Для семьи это немалые деньги.
Задержанный признался: за оставленным у магазина велосипедом он наблюдал несколько дней. Хозяин не объявлялся. Тогда мужчина погрузил спортивный инвентарь в свой автомобиль и отвез домой, чтобы самому пользоваться имуществом, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело. За кражу фигуранту грозит до пяти лет колонии.
Ранее компания мужчин на белом Mitsubishi Pajero похитила спиннинг у парнишки, пока тот отвлёкся на заброс снасти.