Волгоградца подозревают в краже велосипеда, забытого мальчишкой у магазина

Задержанный признался: за оставленным у магазина велосипедом он наблюдал несколько дней. Хозяин не объявлялся. Тогда мужчина погрузил спортивный инвентарь в свой автомобиль и отвез домой, чтобы самому пользоваться имуществом, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.