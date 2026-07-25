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Беспилотник сбили над Нижегородской областью ночью 25 июля

Минобороны сообщило об отражении массированной атаки БПЛА на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область вошла в число российских регионов, где в ночь на 25 июля силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, всего с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Нижегородской области, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия и Калмыкия, а также над акваторией Азовского моря.

На фоне отражения атаки в Нижегородской области ночью был введен режим «Беспилотная опасность». Он действовал с 00:44 до 09:09. Позже, в 12:09, предупреждение объявили повторно. О последствиях атаки на территории региона официальной информации к моменту публикации не поступало.

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