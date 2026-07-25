Пермяков просят не верить слухам о ликвидации разлива нефти в реке Мулянке

Представители Минприроды Пермского края обратились к жителям Перми с просьбой не верить слухам о ликвидации разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. Сообщение об этом появилось в официальном канале ведомства в МAX.
Речь идёт о разливе нефтепродуктов в двух небольших реках Перми. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, 18 июля. Сначала нефтепродукты попали в Пыж, затем начали распространяться по течению Мулянки. Очевидцы рассказывали, что река превратилась в чёрное маслянистое пятно. На территории «Манки Ривер Парк» развернули спасательный штаб для зверей и птиц. 21 июля стало известно, что разлив локализовали — дальше он не распространяется. Ликвидация последствий происшествия продолжается.
«В соцсетях начали распространять информацию о полном завершении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Это недостоверные сведения. Работы продолжаются. Сейчас специалисты собирают нефтяную плёнку с поверхности воды, очищают береговую линию», — пояснили региональные власти.
В минприроды жителям также напоминают, что по распоряжению Роспотребнадзора на Мулянке и Пыже нет официально разрешённых мест для купания. Людей призывают воздержаться от нахождения у воды и любых водных активностей на реках Мулянка и Пыж до особого распоряжения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что к уборке нефти на Мулянке присоединились спасатели из Удмуртии. Подробнее о том, что происходит на малых реках Перми, можно узнать в отдельном материале.