Автобус предположительно с белорусами попал в смертельное ДТП в грузинском Батуми

Как пишет БелТА, микроавтобус, в котором, предположительно, могли находиться граждане Республики Беларусь, попал в ДТП в Грузии, в Батуми.
По сообщениям грузинских СМИ, два человека погибли, еще семеро пострадали.
— По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Сообщается, что в микроавтобусе находились граждане Беларуси, — передает БелТА.
Сообщается, что ДТП произошло утром в субботу, 25 июля 2026 года. Микроавтобус, где могли находиться белорусы, и легковой автомобиль столкнулись на улице Горгиладзе.
В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в настоящее время данная информация проверяется.
Ранее мы писали о схеме, посредством которой более 200 выпускников вузов не отрабатывали обязательное для них распределение (тут про это).