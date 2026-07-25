Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус предположительно с белорусами попал в смертельное ДТП в грузинском Батуми

БелТА: автобус предположительно с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми.

Источник: Комсомольская правда

Как пишет БелТА, микроавтобус, в котором, предположительно, могли находиться граждане Республики Беларусь, попал в ДТП в Грузии, в Батуми.

По сообщениям грузинских СМИ, два человека погибли, еще семеро пострадали.

— По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Сообщается, что в микроавтобусе находились граждане Беларуси, — передает БелТА.

Сообщается, что ДТП произошло утром в субботу, 25 июля 2026 года. Микроавтобус, где могли находиться белорусы, и легковой автомобиль столкнулись на улице Горгиладзе.

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в настоящее время данная информация проверяется.

Ранее мы писали о схеме, посредством которой более 200 выпускников вузов не отрабатывали обязательное для них распределение (тут про это).

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше