Волгоградец украл велосипед, который ребенок забыл у магазина

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след похитителя. Им оказался 48-летний житель Краснослободска. Мужчина несколько дней присматривался к велосипеду марки «Феникс» стоимостью 12 тысяч рублей, который стоял без присмотра. В конце концов он решил забрать его себе. Погрузил велосипед в машину и отвез домой.