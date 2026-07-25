В Ростовской области двое детей и два взрослых пострадали в ДТП

— Авария случилась 24 июля в 17:08 на 2-м километре дороги село Казанская — хутор Поповка в Верхнедонском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость. На перекрестке неравнозначных дорог он столкнулся с автомобилем УАЗ 390995−04 под управлением 61-летнего шофера. УАЗ в этот момент выезжал на перекресток со второстепенной дороги, — рассказали в Госавтоинспекции.