В Ростовской области двое детей и два взрослых пострадали в ДТП

В Ростовской области в ДТП с легковушкой и «буханкой» пострадали четыре человека. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Авария случилась 24 июля в 17:08 на 2-м километре дороги село Казанская — хутор Поповка в Верхнедонском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость. На перекрестке неравнозначных дорог он столкнулся с автомобилем УАЗ 390995−04 под управлением 61-летнего шофера. УАЗ в этот момент выезжал на перекресток со второстепенной дороги, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадали водитель легковушки и трое пассажиров УАЗа — 59-летний взрослый и двое детей — десяти и трех лет. Всех доставили в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственного отдела. Обстоятельства аварии выясняются.
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