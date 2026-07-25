В Кировском районе Самары скончался мотоциклист

«Утром водитель мотоцикла “Motoland Enduro” двигался со стороны Студеного оврага в направлении улицы Демократической. Во время движения водитель врезался в металлическую опору, расположенную справа по ходу движения. Пострадавший водитель скончался в больнице», — отметили в сообщении.