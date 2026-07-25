Спасатели извлекли тело мужчины из Невы в Ленобласти

По информации спасателей, тело находилось в районе деревни Кузьминка.
К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Спасатели извлекли из реки Невы тело мужчины и передали его сотрудникам полиции. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, куда поступило сообщение от очевидцев.
По информации спасателей, тело находилось в районе деревни Кузьминка.
К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.