В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек

Ранее СМИ сообщили о 19 жертвах столкновения двух автобусов на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор.
«На данный момент число погибших в результате ДТП достигло 35, пострадали 30 человек», — цитирует чиновника госагентство SANA.
ДТП произошло между городами Эс-Сохна и Пальмира в пустыне. Министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия для эвакуации пострадавших.
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