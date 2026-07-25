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В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35, заявил в субботу директор департамента скорой помощи и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Сирии Наджиб ан-Нусаан.

Источник: Соцсети

Ранее СМИ сообщили о 19 жертвах столкновения двух автобусов на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор.

«На данный момент число погибших в результате ДТП достигло 35, пострадали 30 человек», — цитирует чиновника госагентство SANA.

ДТП произошло между городами Эс-Сохна и Пальмира в пустыне. Министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия для эвакуации пострадавших.

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