Появились подробности о ДТП с умершим за рулём водителем автобуса в Нижнем

Как сообщалось ранее, транспортное средство наехало на остановку «Республиканская» из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения. По обновленной информации полиции, умершему мужчине было 57 лет (1969 года рождения), а не 61 год, как сообщалось первоначально.