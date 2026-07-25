Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности о ДТП с умершим за рулём водителем автобуса в Нижнем

Полиция уточнила возраст погибшего водителя и сообщила, что в момент аварии автобус ехал без пассажиров.

Появились уточненные данные о жестком ДТП с пассажирским автобусом маршрута А-70, произошедшем утром 25 июля на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, транспортное средство наехало на остановку «Республиканская» из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения. По обновленной информации полиции, умершему мужчине было 57 лет (1969 года рождения), а не 61 год, как сообщалось первоначально.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в момент аварии автобус передвигался без пассажиров. В результате наезда на остановку других пострадавших зафиксировано не было.