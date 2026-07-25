Появились подробности о ДТП с умершим за рулём водителем автобуса в Нижнем

Появились уточненные данные о жестком ДТП с пассажирским автобусом маршрута А-70, произошедшем утром 25 июля на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, транспортное средство наехало на остановку «Республиканская» из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения. По обновленной информации полиции, умершему мужчине было 57 лет (1969 года рождения), а не 61 год, как сообщалось первоначально.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в момент аварии автобус передвигался без пассажиров. В результате наезда на остановку других пострадавших зафиксировано не было.