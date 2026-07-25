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Мотоциклист-бесправник погиб при столкновении с грузовиком

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Мотоциклист-бесправник погиб сегодня утром в Ивьевском районе, сообщает УГАИ ГУВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП произошло сегодня около 8:40 — 40-летний водитель мотоцикла врезался в грузовик МАЗ.

«В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в УГАИ.

Там уточнили, что у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории, в момент поездки он был без мотошлема.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

В УГАИ уточнили, что чем выше скорость мотоцикла — тем сложнее им управлять мотоциклом. Инспекторы также призвали водителей помнить, что управление мотоциклом требует концентрации при управлении и соблюдения ПДД.