Мотоциклист-бесправник погиб при столкновении с грузовиком

Смертельное ДТП произошло сегодня около 8:40 — 40-летний водитель мотоцикла врезался в грузовик МАЗ.
«В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в УГАИ.
Там уточнили, что у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории, в момент поездки он был без мотошлема.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.
В УГАИ уточнили, что чем выше скорость мотоцикла — тем сложнее им управлять мотоциклом. Инспекторы также призвали водителей помнить, что управление мотоциклом требует концентрации при управлении и соблюдения ПДД.