Пожар повредил частный дом и три авто на Авиационной в Новосибирске

В Новосибирске на улице Авиационной произошел пожар, в результате которого повреждены частный дом и три автомобиля. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели прибыли на место и потушили открытое пламя за полтора часа. Им удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Хозяева дома не пострадали.
На месте работали 16 сотрудников и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
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