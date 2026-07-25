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Пожар повредил частный дом и три авто на Авиационной в Новосибирске

В результате возгорания никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Авиационной произошел пожар, в результате которого повреждены частный дом и три автомобиля. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели прибыли на место и потушили открытое пламя за полтора часа. Им удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Хозяева дома не пострадали.

На месте работали 16 сотрудников и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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