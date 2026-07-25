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Тело 48-летнего мужчины подняли из реки Лиски волгоградские спасатели

Поисковые работы проводились на основании заявки суровикинского отдела полиции, поступившей 25 июля.

48-летний мужчина утонул в реке Лиске неподалёку от хутора Новомаксимовского Суровикинского района. К его поискам были привлечены калачёвские водолазы.

«Поисковые работы проводились на основании заявки суровикинского отдела полиции, поступившей 25 июля. Тело обнаружили водолазы Калачевского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения. В 11:00 они подняли его с глубины четырёх метров, доставили на берег и передали правоохранителям», — сообщают в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают об ответственности за собственную безопасность на воде. В случае несчастного случая следует звонить по телефону 112 или 8 (8442) 33−60−60.

Ранее стало известно о невероятной по своей жестокости истории — два маленьких мальчика до смерти замучили домашнюю кошку соседей.