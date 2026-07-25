Тело 48-летнего мужчины подняли из реки Лиски волгоградские спасатели

«Поисковые работы проводились на основании заявки суровикинского отдела полиции, поступившей 25 июля. Тело обнаружили водолазы Калачевского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения. В 11:00 они подняли его с глубины четырёх метров, доставили на берег и передали правоохранителям», — сообщают в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.