В двух районах Воронежской области завыли сирены 25 июля днем

В 16:04 25 июля на территории нашего региона объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Тем временем, в Острогожском и Лискинском из-за угрозы непосредственного удара БПЛА завыли системы оповещения.
Напомним, что минувшей ночью с 1:59 до 2:44 и с 3:58 до 4:50 в Воронежской области объявлялась ракетная опасность.
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