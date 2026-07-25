В Минске задержан «черный риелтор», охотившийся за квартирой два месяца

Изначально злоумышленник представился риелтором, сообщив, что адрес жилья с задолженностью по платежам ему якобы передали правоохранители. Далее он на протяжении некоторого времени втирался в доверие к своей жертве, в частности, помогал минчанину оплачивать «коммуналку», давал незначительные суммы наличных.