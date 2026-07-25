В Минске задержан «черный риелтор», охотившийся за квартирой два месяца

В Минске задержан 37-летний «черный риелтор», два месяца охотившийся за квартирой 49-летнего жителя белорусской столицы. Как рассказали в МВД, задержанный фигурант — представитель одной из диаспор, ранее судимый.
На протяжении двух месяцев он охотился за приватизированной двухкомнатной квартирой 49-летнего жителя Минска. Тот помимо ликвидных квадратных метров имел пагубные привычки, поэтому легко поддавался манипуляциям.
Изначально злоумышленник представился риелтором, сообщив, что адрес жилья с задолженностью по платежам ему якобы передали правоохранители. Далее он на протяжении некоторого времени втирался в доверие к своей жертве, в частности, помогал минчанину оплачивать «коммуналку», давал незначительные суммы наличных.
— Накануне подписания документов о сделке потерпевший узнал, что вместо обещанной однокомнатной квартиры в столице и денежной разницы его переселяют в населенный пункт в 50 километрах от Минска, — рассказали в МВД Беларуси.
Мужчина понял, что едва не стал жертвой мошенника, жилье он продавать отказался. Тогда 37-летний аферист от уговоров перешел к насилию. Он избил жертву и заставил минчанина написать расписку о несуществующем крупном долге.
Злоумышленника задержали при поддержке спецподразделения «Алмаз». Ему инкриминируется вымогательство с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.