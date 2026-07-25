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Число погибших при ударе ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло до 11

Количество жертв украинской атаки на приморские базы отдыха в Кирилловке Запорожской области продолжает расти.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

По последним данным, которые обнародовал губернатор региона Евгений Балицкий, погибли 11 человек, причём четверо из них — дети. Ещё восемь отдыхающих числятся пропавшими без вести, их поиски не прекращаются.

«11 человек погибли, среди них четверо детей. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются», — привёл в Максе обновлённую статистику глава региона.

Балицкий добавил, что количество раненых увеличилось до 16, среди них пять детей. Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать территорию турбаз, надеясь найти выживших под обломками.

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