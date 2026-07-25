Гострудинспекция начала проверку после смерти водителя автобуса на Ванеева

В настоящее время ведомство ожидает необходимые медицинские и официальные документы, а также ведет взаимодействие с профильными органами для установления всех деталей произошедшего на предприятии-перевозчике. Напомним, как сообщалось ранее, в момент аварии автобус передвигался без пассажиров, иных пострадавших в ДТП нет.