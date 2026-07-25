Московский блогер, перевернувший лодку с ребёнком на Преголе, задержан

«По версии следствия, 29 июня 2026 года подозреваемый, являющийся блогером, находясь в акватории реки Преголя в городе Калининграде, управляя арендованным маломерным судном с двумя пассажирами на борту, грубо нарушил общественный порядок и требования безопасного судовождения. Осуществляя видеосъемку, он выполнял маневры на высокой скорости, создавая опасное волнение воды. В результате противоправных действий была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, проводивших тренировку на байдарках и каноэ», — говорится в сообщении.