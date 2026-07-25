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Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке увеличилось до 12

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

«В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка», — написал он на платформе «Макс».

Среди жертв четверо несовершеннолетних. С семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. Медики делают все возможное для спасения раненых, добавил губернатор. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.

ВСУ нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка минувшей ночью. Глава региона отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

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