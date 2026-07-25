МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило гибель двух белорусских граждан в Грузии, в Батуми. Напомним, первая информация о ДТП в Батуми, в результате которого, предположительно, погибли граждане Беларуси, появилась днем в субботу, 25 июля 2026 года.
Как пишет БелТА, МИД подтвердил гибель двух белорусов в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу.
— В результате ДТП погибли два туриста: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы, — отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.
Сообщается, что пять пострадавших остаются в стационарах, семь человек уже выписаны из медучреждений. В МИД добавили, что белорусское посольство в Грузии поддерживает связь с родственниками погибших. Консул незамедлительно выехала на место происшествия и будет находиться там для координации помощи гражданам Беларуси.
Ранее мы писали о том, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов поделился прогнозом погоды на конец июля — начало августа (ждать ли жары или дождей с грозами, а может, и того, и другого — об этом вот тут).