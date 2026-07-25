Кадры сильного пожара на юге Волгограда сняли очевидцы

В Красноармейском районе Волгограда вспыхнул ландшафтный пожар. По свидетельству очевидцев, пламя подходит к частному сектору, расположенному около остановки «Лесобаза». На кадрах видны языки открытого пламени. Утверждается, что огонь тушат пожарные. Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Видео Волгоград. Красноармейский t.me.
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