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Кадры сильного пожара на юге Волгограда сняли очевидцы

В Красноармейском районе Волгограда вспыхнул ландшафтный пожар. По.

В Красноармейском районе Волгограда вспыхнул ландшафтный пожар. По свидетельству очевидцев, пламя подходит к частному сектору, расположенному около остановки «Лесобаза». На кадрах видны языки открытого пламени. Утверждается, что огонь тушат пожарные. Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Видео Волгоград. Красноармейский t.me.

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