В Волгограде задержали напавшего на владелицу салона красоты

— Он набросился на меня, не дав мне опомниться. Схватил за шею и потащил в кусты, где стал со всей силы резать меня чем-то острым, наваливаясь на меня всем телом. Я пыталась защищаться — одной рукой старалась его держать, другой ловила его руку, когда он замахивался в очередной раз. Я просила его остановиться, умоляла, давай поговорим, но все было бесполезно. У меня, кстати, в сумке был молоток — я несла его домой для мелкого ремонта. Но я напрочь про него забыла — я была как в полубессознательном состоянии от стресса. Мне казалось, это все происходит не со мной. В какой-то момент я подумала, что сейчас умру. И поймала себя на мысли, что, когда тебя убивают — это не больно. Я только видела, что он втыкает и вытаскивает из моего живота что-то похожее на заточку, чувствовала кровь, но не понимала, что со мной происходит, — с ужасом вспоминает пережитое женщина.