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В Севастополе три человека пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь, врачи оказали им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека… Врачи оказали всю необходимую помощь», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что у двоих мужчин ранены ноги, а у женщины — кисть. Один мужчина уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков, добавил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что все пострадавшие в момент атаки были на улице, и призвал жителей города не игнорировать сигнал тревоги.

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