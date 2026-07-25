В Севастополе три человека пострадали при атаке ВСУ

«Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека… Врачи оказали всю необходимую помощь», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что у двоих мужчин ранены ноги, а у женщины — кисть. Один мужчина уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков, добавил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что все пострадавшие в момент атаки были на улице, и призвал жителей города не игнорировать сигнал тревоги.
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