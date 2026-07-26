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В Алуште уточнили границы зоны ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В зону чрезвычайной ситуации в Большой Алуште попал сам город и все, кроме пяти, прибрежные села муниципального округа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Глава администрации Алушты Галина Огнева в субботу сообщила, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе Алушта ввели режим чрезвычайной ситуации. По ее данным, Алуштинский филиал «Крымэнерго» предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное).

Как уточнили в пресс-службе, речь идет об установлении границы зоны ЧС, в которые попадает и сам город Алушта, и большая часть сел.

«Это город Алушта, Партенит, село Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Лаврово, Пушкино, Чайка, Приветное, Зеленогорье… То есть практически все, кроме сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье, Генеральское, Лесное», — пояснили в пресс-службе.

В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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