Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ул. Энергетиков в Калининграде сбили подростка на мопеде

Пострадавший был направлен в медицинское учреждение.

В субботу, 25 июля, около 15:30 в районе дома 35 на ул. Энергетиков в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативным данным, водитель (2004 года рождения), управляя автомобилем “Форд”, при повороте с ул. Энергетиков на прилегающую территорию (к ТЦ “Мегаполис”) не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением водителя (2013 года рождения), двигавшегося во встречном направлении. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше