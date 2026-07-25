На ул. Энергетиков в Калининграде сбили подростка на мопеде

«По оперативным данным, водитель (2004 года рождения), управляя автомобилем “Форд”, при повороте с ул. Энергетиков на прилегающую территорию (к ТЦ “Мегаполис”) не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением водителя (2013 года рождения), двигавшегося во встречном направлении. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.