В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

«Прибывший на место происшествия патрульный наряд Росгвардии установил, что, действительно, владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину. О своей неожиданной находке петербуржцы сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в главном управлении Рогвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.