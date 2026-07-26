Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

В Петербурге пьяный мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Санкт-Петербурга, который забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе, удивив ее хозяев, и не смог объяснить причины своего поступка, сообщил региональный главк Росгвардии.

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», в субботу около полуночи сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о том, что неизвестный проник в одну из квартир дома на Литейном проспекте.

«Прибывший на место происшествия патрульный наряд Росгвардии установил, что, действительно, владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину. О своей неожиданной находке петербуржцы сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в главном управлении Рогвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется, 27-летний задержанный, который залез в квартиру по водосточной трубе, не смог объяснить свои действия, поскольку был сильно пьян.

Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества и мелкое хулиганство.