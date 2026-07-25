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Режим ЧС ввели в Алуште из-за длительного отсутствия электроэнергии

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории Алушты в связи с продолжительными отключениями электроэнергии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщила глава муниципалитета Галина Огнева.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории Алушты в связи с продолжительными отключениями электроэнергии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщила глава муниципалитета Галина Огнева.

Она добавила, что местный филиал «Крымэнерго» подготовил список абонентов, которые остаются без электричества более двух суток. Эти данные будут переданы в региональные министерство труда и управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

— Благодарю всех задействованных специалистов, а также неравнодушных жителей Алушты, которые в сложные минуты находят силы помогать другим! — написала чиновница в своем Telegram-канале.

Ранее на всей территории Черноморского района Крыма официально был введен режим чрезвычайной ситуации.

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