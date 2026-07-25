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Больше 200 человек восстанавливают электроснабжение после мощного ливня в Ростове

Мощный ливень в Ростове привел к отключению электричества в части домов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в некоторых прилегающих районах часть домов остались без электричества после мощного ливня 25 июля. Об этом сообщает «Донэнерго».

По данным организации, из-за непогоды произошли технологические нарушения на линиях электропередачи. Для их устранения задействовано 50 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых — 220 сотрудников и 50 единиц техники.

— Специалисты Общества будут работать круглосуточно и безостановочно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям, — прокомментировали в «Донэнерго».

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