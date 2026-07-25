В Приангарье загорелась больница, пациентов и персонал эвакуировали

Ранее в селе Большие Ключищи под Ульяновском при пожаре в жилом доме погибли трое — шестилетний мальчик, его трёхлетняя сестра и 76-летняя женщина, предположительно отравившись угарным газом. Огонь быстро распространился по квартире на улице Ленина, дети не успели выбраться из задымлённых комнат. К тушению привлекли усиленные силы, включая 19 человек и 18 машин, из которых от МЧС — 10 огнеборцев и 4 единицы техники.