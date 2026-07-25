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В Приангарье загорелась больница, пациентов и персонал эвакуировали

Утром в селе Шелехово Тайшетского муниципального округа Иркутской области произошёл пожар в здании участковой больницы. Горела кровля, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём канале на платформе «Макс». По его словам, никто из персонала и пациентов не пострадал — сотрудники оперативно начали эвакуацию, помощь оказали и местные жители.

Источник: Life.ru

Пациентов перевезли в пункт временного размещения, а затем транспортировали в Тайшетскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает. Пожарным и добровольным формированиям удалось быстро ликвидировать возгорание.

На месте работают министр здравоохранения региона Андрей Модестов и дознаватели, которым предстоит выяснить причины возгорания. Подрядная организация, строившая объект (введён в эксплуатацию в 2024 году), уже обследовала кровлю и внутренние помещения. Будут составлены дефектные ведомости и оценён ущерб.

Ранее в селе Большие Ключищи под Ульяновском при пожаре в жилом доме погибли трое — шестилетний мальчик, его трёхлетняя сестра и 76-летняя женщина, предположительно отравившись угарным газом. Огонь быстро распространился по квартире на улице Ленина, дети не успели выбраться из задымлённых комнат. К тушению привлекли усиленные силы, включая 19 человек и 18 машин, из которых от МЧС — 10 огнеборцев и 4 единицы техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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