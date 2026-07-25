В Наро-Фоминске разбился парапланерист, он в критическом состоянии

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало процессуальную проверку. По данным ведомства, инцидент произошёл 25 июля 2026 года около 14:30 в поле вблизи деревни Клово. Спортсмен не справился с управлением собственным парапланом и рухнул с высоты примерно десять метров.