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Массовое ДТП произошло на трассе «Самара — Новокуйбышевск»

В Самаре три автомобиля столкнулись в Волжском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 25 июля, произошло серьезное массовое ДТП на трассе «Самара — Новокуйбышевск». На дороге столкнулись три легковых автомобиля, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Три легковых автомобиля столкнулись в Волжском районе. Сообщение о происшествии поступило в 16:01. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», — отметили в сообщении.

Сотрудники противопожарной службы провели аварийно-спасательные работы, собрали информацию, отключили АКБ, а также стабилизировали ТС. К счастью, обошлось без пострадавших.