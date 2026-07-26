Массовое ДТП произошло на трассе «Самара — Новокуйбышевск»

Вечером в субботу, 25 июля, произошло серьезное массовое ДТП на трассе «Самара — Новокуйбышевск». На дороге столкнулись три легковых автомобиля, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».