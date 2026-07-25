В Ростове часть Западного осталась без света

Там же добавили, что без электричества остались дома, расположенные в границах: проспект Коммунистический, проспект Стачки, а также улицы 2-я Краснодарская, Зорге, Каширская, Малиновского, переулок Машиностроительный, проспект Стачки и улица Пескова.