Грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы

По предварительной информации, водитель грузовика, двигавшегося в северном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением.
В результате сильного удара кабина автомобиля получила серьезные повреждения. Несмотря на масштаб аварии, никто из участников происшествия не пострадал.
Сотрудники полиции оформили административный материал по факту ДТП.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять внимательность за рулем.