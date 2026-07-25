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Грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы

В Алматы произошла авария с участием грузового автомобиля Shacman. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в Ауэзовском районе на улице Саина, под путепроводом проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, водитель грузовика, двигавшегося в северном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением.

В результате сильного удара кабина автомобиля получила серьезные повреждения. Несмотря на масштаб аварии, никто из участников происшествия не пострадал.

Сотрудники полиции оформили административный материал по факту ДТП.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять внимательность за рулем.