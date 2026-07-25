Жителей Ростова и Батайска предупредили о перебоях с водоснабжением из-за непогоды

— В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, — озвучили в компании. — По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.