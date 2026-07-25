Жителей Ростова и Батайска предупредили о перебоях с водоснабжением из-за непогоды

В Ростове и Батайске из-за сильного ливня и ветра могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Об этом предупредили в Водоканале.
— В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, — озвучили в компании. — По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.
Ситуацию по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий уже взяли на контроль в областной прокуратуре.
— Вопросы соблюдения прав граждан, а также восстановления подачи коммунальных ресурсов на контроле, — озвучили в надзорном ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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