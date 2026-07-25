Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростова и Батайска предупредили о перебоях с водоснабжением из-за непогоды

Прокуратура держит на контроле устранение последствий мощного ливня в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове и Батайске из-за сильного ливня и ветра могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Об этом предупредили в Водоканале.

— В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, — озвучили в компании. — По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.

Ситуацию по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий уже взяли на контроль в областной прокуратуре.

— Вопросы соблюдения прав граждан, а также восстановления подачи коммунальных ресурсов на контроле, — озвучили в надзорном ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Мощный ливень с грозой и ураганом обрушился на Ростов вечером 25 июля.