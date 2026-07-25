Силы ПВО в течение дня сбили 146 украинских дронов над российской территорией

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшего дня уничтожили 146 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что коптеры сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Кроме того, в этот же день украинский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание.