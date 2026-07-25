За день системы ПВО сбили 146 украинских БПЛА над регионами России

Их уничтожали в 12 регионах, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская и Тюменская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после удара ВСУ по базам отдыха в Кирилловке судьба восьми человек остаётся неизвестной. Спасатели продолжают поиски. Число погибших достигло 11, среди них четверо детей. Ранения получили 16 человек, включая пятерых несовершеннолетних.
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