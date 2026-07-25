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Автомобиль перевернулся после ДТП на Ясеневой улице, движение затруднено

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ясеневой улице. Предварительно, транспорт подрезали, водитель не справился с управлением, что и привело к столкновению. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ясеневой улице. Предварительно, транспорт подрезали, водитель не справился с управлением, что и привело к столкновению. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

— На месте работают сотрудники ГАИ и скорая помощь. Движение в районе аварии затруднено, обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в публикации.

Автомобильная авария днем произошла на Сущевском Валу в районе дома 46. Движение было затруднено на один километр, позднее движение восстановили.

Днем ранее легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека, им не потребовалась госпитализация. В районе ДТП было затруднено движение транспорта.