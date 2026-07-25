Балицкий: Европа не даст справедливую оценку атаке ВСУ на Кирилловку

«Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждём справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт», — написал Балицкий.
По последним данным, погибли 12 человек, среди них дети. Ранены 19 человек. Воскресенье в регионе объявлено днём траура. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
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